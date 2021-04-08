В Крыму дерево упало на женщину с малышом

В Керчи дерево едва не убило женщину с малышом.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, инцидент произошел в Керчи в районе Переулка юннатов. Горожанка гуляла с годовалым ребенком на детской площадке возле школы, малыш находился в коляске. В какой-то момент керчанка услышала хруст и увидела, как на них падает сухое дерево. Она едва успела заслонить ребенка, как их накрыло ветками и сломало коляску.

«Главным следственным управлением Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю организована процессуальная проверка на предмет наличия в действиях должностных лиц, в чьем ведении находится обслуживание и поддержание порядка на территории, признаков преступления, предусмотренных статьей 293 УК РФ – «Халатность», – сообщили в ведомстве. – В рамках проверки действиям ответственных лиц будет дана правовая оценка».

Керчь, Олег Яковенко

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