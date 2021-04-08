Крым завалило снегом

Крым снова завалило снегом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне, предупреждая крымчан о непогоде, синоптики предупреждали, что возможен снег, однако на полуострове прогнозировались, в основном, дожди. Тем более, что вчера днем воздух прогрелся до +17.

А снег пошел прямо с утра – обильно и крупными хлопьями. Особенно сильные осадки отмечались в южных, центральных и восточных регионах полуострова, а также в горах.

Сейчас в северо-западной части Крыма осадки уже прекратились – фронт постепенно сдвигается на юго-восток и к утру пятницы должен покинуть полуостров. Конец недели будет относительно теплым: днем до +13, но ночью еще возможны легкие заморозки.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 08.04.21

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