Крым завалило снегом

Крым снова завалило снегом.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне, предупреждая крымчан о непогоде, синоптики предупреждали, что возможен снег, однако на полуострове прогнозировались, в основном, дожди. Тем более, что вчера днем воздух прогрелся до +17.
А снег пошел прямо с утра – обильно и крупными хлопьями. Особенно сильные осадки отмечались в южных, центральных и восточных регионах полуострова, а также в горах.
Сейчас в северо-западной части Крыма осадки уже прекратились – фронт постепенно сдвигается на юго-восток и к утру пятницы должен покинуть полуостров. Конец недели будет относительно теплым: днем до +13, но ночью еще возможны легкие заморозки.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 08.04.21
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