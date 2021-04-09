В Севастополе ребенок-инвалид получил в школе тяжелую травму

В Севастополе ребенок-инвалид, находясь в школе, получил тяжелую травму позвоночника. Об этом сообщили в общественной организации «Севастопольские мамы».

«Обстоятельства трагедии, которая случилась с учащимся общеобразовательной школы-интерната №1 в Севастополя, до сих пор не известны, – рассказали общественники. – У мальчика диагностировали «острый компрессионный перелом 4,5,6,7 позвонков I степени», что квалифицируется Уголовным кодексом РФ как тяжкий вред здоровью».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пострадавшему 14 лет. Он инвалид с детства по шифру F72.1 (умеренная умственная отсталость), учится в коррекционном 6 классе ОУ Севастополя «Общеобразовательная школа – интернат №1».

Утром мать привела его в школу на уроки, а потом пришла к двум часам, чтобы забрать домой.

Учитывая профиль учебного заведения, в школу никого не пускают – даже родителей, но в этот день сотрудник школы попросил женщину подняться в учебный класс, сообщив, что «её ребенку стало плохо».



Зайдя в класс, женщина позвала сына, но он не отреагировал ни на ее появление, ни на ее голос. Подняв его голову, она увидела бледное, как мел, лицо ребенка. При каждом движении головы он зажмуривался, испытывая боль. На лбу у мальчика была огромная шишка и необработанная царапина. На вопросы «Что случилось? Где болит?» мальчик показал на спину.



«Мама безуспешно пыталась выяснить у педагогов, что же все-таки случилось с ее ребенком, но в ответ слышала: «Мы не знаем, мы не знаем, мы не знаем». Вызвав «скорую» для своего ребенка, уже от врачей она услышала неутешительный диагноз: «острый компрессионный перелом четырех позвонков», – рассказывают общественники, подчеркивая, что неоднократно заявляли о вопиющих нарушениях в школе-интернате для детей-инвалидов.

«Факты отсутствия медицинского работника в школе, где учатся более 100 детей с ограниченными возможностями здоровья, подтвердила прокурорская проверка, которая была проведена по нашему заявлению. Прокуратура также установила, что в школе не соблюдается предельная наполняемость отдельных классов для детей с ОВЗ, не хватает профильных специалистов – психолога, логопеда, дефектолога, и ни о какой индивидуальной работе с учениками и речи быть не может. А главное – нет тьюторов, а их функции, как пытался нас убедить департамент образования, выполняют учителя.



Все тот же Департамент образования в комментариях под сообщением мамы пострадавшего ребенка, также заверил, что мальчику «была своевременно оказана помощь», но «с ним ничего не произошло». Тогда в чем же помогли пострадавшему ребенку? Может, обработал рану на лбу отсутствующий медицинский работник? Или по невидимому телефону кто-то вызвал маму с работы и скорую помощь? А, может, можно посмотреть, что «ничего с парнем не случилось» по видеокамерам, которых нет в фойе на втором этаже? Может, кто-то за неделю с даты трагедии смог провести служебное расследование обстоятельств случившегося и выдать маме пострадавшего акт о несчастном случае?



Теперь директору ГБС(К) ОУ Севастополя «Общеобразовательная школа – интернат №1» предстоит не только работать над прокурорским представлением и устранять многочисленные грубые нарушения в работе учебного заведения для детей-инвалидов, но и готовиться к судебным заседаниям. СРОО «Севастопольские мамы» подали в прокуратуру заявление о проведении расследования и направлении материалов в следственные органы для возбуждения уголовного дела по статье по ст. 293 п.2. УК РФ «Халатность, повлекшая причинение тяжкого вреда здоровью», – заявили в общественной организации.



Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 09.04.21

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