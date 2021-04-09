Крыму сократили федеральную дотацию на выравнивание бюджетных отношений

Крым и Севастополь получат федеральную дотацию на выравнивание бюджетов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в госпрограмму «Развитие федеративных отношений» внесены изменения, требующие усовершенствовать управление финансами в приоритетных территориях.

К числу приоритетных отнесены 30 из 85 субъектов федерации, включая Республику Крым и Севастополь – им в текущем году должны выделить 48,5 млрд рублей. Это меньше, чем в предыдущие 2 года.

Так, в 2019 году Крыму и Севастополю в рамках госпрограммы было выделено почти 50,5 млрд рублей, в 2020-м – 60 млрд 639 млн 172 тыс рублей. В последующие 2 года объем бюджетных дотаций на эти цели продолжит снижаться.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 09.04.21

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