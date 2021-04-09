Киев заявил о готовности дать воду Крыму: повезут в бочках

Киев продолжает разыгрывать карту водоснабжения Крыма. Теперь власти Украины заявляют о готовности поставлять воду на полуостров, но отрицают, что крымчане нуждаются в этой помощи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вице-премьер Алексей Резников сообщил, что правительство Украины готово возобновить снабжение Крыма водой, но только в том случае, если международные миссии зафиксируют возможность гуманитарной катастрофы для украинцев, живущих на полуострове. Однако он не уточнил, кого государство в данном случае считает украинцами: всех крымчан (Украина считает своими гражданами всех, кто жил на полуострове до 2014 года) или только тех, кто не оформил российское гражданство, или этнических украинцев, коих на полуострове сейчас около 16% от всего населения.

Но воду Киев явно собирается давать не всем, так как Резников говорит не возобновлении заполнения Северо-Крымского канала, о гуманитарных конвоях: «Цистернами, бочками, как угодно. Три КПВВ – Каланчак, Чонгар, Чаплинка есть, дороги есть, повезем. Обеспечим Красный крест – под их флагом, не проблема», – сообщил он в интервью BBC News.

При этом Резников уверен, что дефицит воды на полуострове испытывают российские военные, а «мирному населению» вода не нужна. Поэтому никаких «гуманитарных конвоев» Киев отправлять пока не собирается, но обвиняет Москву в сокрытии проблемы и затягивании ее решения. Хотя за 23 года самостийности (с 1991 по 2014) Украина не сделала ничего, чтобы обезопасить Крым от дефицита воды. Даже после засухи 1994 года, которая была сильнее, чем в 2020 году, не было предпринято никаких мер.

Между тем, водохранилища Крыма после весенних осадков начали постепенно наполняться водой. По данным на 8 апреля, объем воды в Аянском составляет 73% от проектного, в Партизанском – 19,6%, в Симферопольском – 14%.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 09.04.21

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