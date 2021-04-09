В Крыму число заболевших коронавирусом достигло 2 процентов

В Крыму за сутки зарегистрировано 89 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 63 выявлены при обращении за медицинской помощью, 26 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам. За сутки от инфекции скончались 4 человека.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 38 тысяч 398 зараженных. Таким образом, число инфицированных коронавирусом достигло 2% от постоянного населения республики. Жертвами ковида стали 1 тысяча 116 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

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