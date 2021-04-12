На судоремонтном заводе Севастополя подпольно изготавливали оружие

На 13-м судоремонтном заводе в Севастополе занимались подпольным изготовлением стрелкового оружия и глушителей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», комплектующие нашли вовремя обысков в одном из цехов предприятия. Задержаны двое рабочих: один из них работал сварщиком, другой – слесарем.

«Они приходили на работу гораздо раньше остальных, а стружку от изделий выносили в пакетах под видом личных вещей и продуктов», – пишет издание «Подъем» со ссылкой на собственные источники.

Напомним, что ранее в Севастополе обнаружили подпольную оружейную мастерскую, работавшую в цехе по изготовлению надгробий.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 11.04.21

Россия присоединит Донбасс без войны – украинский политолог. / Огневая мощь Украины навевает грусть – киевский эксперт. / «Будут последствия» – США приказали России отвести войска от Украины. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»