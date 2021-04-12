Правительство Севастополя собираются выселить из исторического центра

Правительство Севастополя в очередной раз собираются «выселить» из исторического центра. Городские власти не против, но заявляют, что процесс этот небыстрый и дорогой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тема переезда органов власти для города не нова: ее детально обсуждали еще в 2016 году. Для них даже нашли новое место – комплекс зданий бывшей Банковской академии. Однако на эту территорию нашлись и другие претенденты – например, Севастопольский государственный университет и Высшее военно-морское училище имени Нахимова, вопрос отложили.

Сегодня несколько десятков подразделений исполнительной и законодательной власти Севастополя занимают около полусотни помещений общей площадью более 30 тысяч квадратных метров.

«Все они расположены в различной степени удаленности друг от друга, отсутствует централизация подразделений даже на уровне отдельных департаментов и управлений, – отмечали в правительстве 5 лет назад. – Это ведет к увеличению расходов на содержание правительственных структур, негативно влияет на качество их работы, в том числе, по предоставлению государственных услуг населению».

Тогда за счет освободившихся зданий собирались улучшить условия работы социально значимых бюджетных учреждений, «которые на протяжении ряда лет не имеют адекватного материального обеспечения и помещений». Правда, основное здание правительства на Ленина – 2 хотели продать под частную гостинцу, а вырученные средства потратить на переезд.

Как выяснилось, сегодняшний губернатор Севастополя идею переезда, активно обсуждавшуюся его предшественником, поддерживает. По словам Михаила Развожаева, с одной стороны, это необходимо для повышения эффективности работы власти, с другой – для разгрузки транспортной и дорожной сети в центре Севастополя. Сейчас на работу только в основное здание правительства приезжает около 2 тысяч человек.

Однако воплощать эту идею в жизнь действующий губернатор не торопится. По его словам, вопросы переезда должны решать комплексно, процесс этот сложный и дорогостоящий, а в городе есть проблемы поважнее (чем «повышение эффективности работы власти»).

Кстати, социальная составляющая проекта уже не озвучивается – только коммерческая.

«Все объекты недвижимости, которые занимают сейчас в центре структуры (правительства) – это тоже капитал, который может быть использован как капитал для строительства нового, – заявил Развожаев в эфире портала ForPost. – Здесь может приходить бизнес в эти здания, они могут стать общественными, деловыми и т.д., т.е. работать на инфраструктуру, рестораны, кафе, офисные центры какие-то, условно говоря, которые нужны в центре, которые не связаны с инфраструктурой госуправления, но стоимость этих зданий может быть как раз тем инструментом, благодаря которому можно построить новое и вынести эту инфраструктуру за пределы».

Главное – определиться с местом и инфраструктурой для будущего административного центра, заявил губернатор, отметив, что вопрос будут решать в рамках работы над городским Генпланом.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 12.04.21

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