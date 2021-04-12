В Крыму выявлено 95 новых случаев коронавируса

В Крыму за сутки зарегистрировано 95 случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 82 выявлены при обращении за медицинской помощью, 13 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. За сутки от ковида умерли еще 5 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 38 тысяч 678 инфицированных. Жертвами коронавируса стали 1 тысяча 129 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 12.04.21

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