В Крыму мать бросила полуторагодовалого сына на два дня без еды и воды

В Джанкое хотят лишить родительских прав женщину, которая на два дня оставила полуторагодовалого ребенка одного в квартире. Об этом сообщает прокуратура Крыма.

Женщина дождалась, когда малыш уснет, и ушла своему знакомому, у которого выпивала в течение двух дней. Все это время ребенок находился дома один, без ухода, еды и воды. Полицию вызвали соседи, которые услышали плач мальчика.

В отношении нерадивой матери возбуждено уголовное дело по статье «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним». Отмечается, что ранее женщина уже привлекалась к ответственности по аналогичной статье.

Ребенка передали в специальное учреждение, а органы опеки обратились в суд с иском о лишении матери родительских прав. Кроме того, женщине грозит до трех лет лишения свободы.

Симферополь, Зоя Осколкова

Симферополь. Другие новости 12.04.21

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