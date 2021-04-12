Гагарин никуда бы не полетел без Украины – Зеленский

Первый полёт советского человека в космос не состоялся бы никогда, если бы не Украина.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом украинский президент Владимир Зеленский написал у себя в Фейсбуке по случаю Дня космонавтики.

«Романтическая мечта, ставшая стратегическим направлением. Такими словами я бы охарактеризовал космическую отрасль. 60 лет назад состоялся первый полет человека в космос. Без лишней скромности скажу, что без Украины он был бы невозможен. Украинские конструкторы играли ключевую роль в реализации советской космической программы. К фундаментальным расчетам ученые добавили веру в то, что можно дотянуться до звезд. И у них все получилось», – написал Зеленский.

Именно поэтому, добавил он, Украина входит в «клуб космических держав», а украинские конструкторы продолжают «проектирование и запуск спутников, пилотируемых кораблей, орбитальных станций».

Возможно, предполагают эксперты, Зеленский имеет в виду часть российских конструкторов с украинскими фамилиями или родившихся на территории современной Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.04.21

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