Мошенница обобрала крымских предпринимателей «именем администрации»

Жительница Ставропольского края прикинулась сотрудницей администрации Керчи и «развела» местных предпринимателей.
Как сообщили РИА « Новый День» в пресс-службе МВД по Республике Крым, женщина, представляясь чиновницей мэрии, покупала бытовую технику и канцтовары «для служебных нужд», предъявляя поддельные платежные поручения.
В итоге женщина разжилась несколькими телевизорами, несколькими сплит-системами кондиционирования и большой партией офисной писчей бумаги на общую сумму свыше 145 тыс рублей.
Похищенное она частично продала в Керчи, частично – в Белогорске, после чего уехала из Крыма. Преступницу задержали во Владимире, ей грозит до 5 лет лишения свободы.
Керчь, Лиана Макоба
Керчь. Другие новости 12.04.21
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