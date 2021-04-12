Мошенница обобрала крымских предпринимателей «именем администрации»

Жительница Ставропольского края прикинулась сотрудницей администрации Керчи и «развела» местных предпринимателей.

Как сообщили РИА « Новый День» в пресс-службе МВД по Республике Крым, женщина, представляясь чиновницей мэрии, покупала бытовую технику и канцтовары «для служебных нужд», предъявляя поддельные платежные поручения.

В итоге женщина разжилась несколькими телевизорами, несколькими сплит-системами кондиционирования и большой партией офисной писчей бумаги на общую сумму свыше 145 тыс рублей.

Похищенное она частично продала в Керчи, частично – в Белогорске, после чего уехала из Крыма. Преступницу задержали во Владимире, ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Керчь, Лиана Макоба

Керчь. Другие новости 12.04.21

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