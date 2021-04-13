Нотариусы под прицелом: в Севастополе начинается новый передел земельной собственности

В Севастополе начинается новый передел земельной собственности, в рамках которого собираются провести ревизию нотариальных контор.

Как передает корреспондент РИА « Новый День», сегодня число нотариусов на душу населения в городе значительно превышает средний российский уровень. А вот свободной земли почти не осталось. Поэтому решено проверить все сделки, совершенные после перехода Крыма в состав России. Начнут со спорных участков –в числе прочего будут проверять нотариусов на предмет легализации поддельных документов, якобы выданных при Украине, и последующих перепродаж полученной таким образом земли.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 13.04.21

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