Суточная выявлемость коронавируса в Крыму подбирается к сотне случаев

В Крыму за сутки зафиксировано 97 новых случаев коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего числа заболевших 72 выявлены при обращении за медицинской помощи, 25 – контактные в ранее зафиксированных очагах. За сутки от инфекции скончались 6 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зарегистрировано 38 тысяч 775 зараженных, жертвами ковида стали 1 тысячи 135 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 13.04.21

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