Крымским лагерям разрешили принимать детей из всех регионов при одном условии

Оздоровительные лагеря в Крыму смогут с 27 мая принимать на отдых детей со всех регионов России. Соответствующие изменения внес глава Крыма Сергей Аксенов в указ о режиме повышенной готовности.

«Организациям, включенным в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Республики Крым, осуществлять бронирование мест, прием и размещение потребителей соответствующих услуг с 27 мая 2021 года с учетом эпидемиологической ситуации на территории Республики Крым и при условии неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований», – говорится в документе.

При этом наполняемость отрядов должна быть не более 75% от проектной вместимости. При заезде в оздоровительные организации нужно будет представить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Результаты анализа должны быть получены не ранее чем за 72 часа до размещения в лагере.

Надо отметить, что детские лагеря Крыма не принимали отдыхающих из-за пандемии коронавируса. Летом прошлого года лагеря открыли для жителей Крыма, Севастополя и Арктической зоны. «Артек» возобновил прием детей из всех регионов в январе.

Симферополь, Наталья Петрова

Симферополь. Другие новости 13.04.21

Захарова поймала CNN на попытке выдать украинские танки за российские. / Суточная выявлемость коронавируса в Крыму подбирается к сотне случаев. / Нотариусы под прицелом: в Севастополе начинается новый передел земельной собственности. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»