В Ялте хотят запустить водные маршрутки

Власти Ялты планируют возродить морское пассажирское сообщение между южнобережными населенными пунктами. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.

«В Ялте сегодня транспортный коллапс, и одним из выходов я вижу возвращение к практике советских времен по развитию морского транспорта, в частности, пассажирских перевозок», – пояснила Павленко в интервью РИА «Новости» Крым. По ее словам, катера смогут стать хорошей альтернативой сухопутному транспорту – автомобилям и автобусам – и разгрузить плотное движение в городе.

Более того, в планах наладить морское сообщение с другими городами полуострова – Феодосией, Севастополем, Евпаторией. Однако это требует многомиллиардных инвестиций.

При этом водные маршрутки в ближайшие поселки планируется запустить уже нынешним летом. «На днях с нами связался наш судостроительный завод «Море», который готов предоставить облегченные маленькие катера», – сообщила Павленко, добавив, что «морские автобусы» могут запустить уже в этом курортном сезоне, проект сейчас дорабатывается.

Ялта, Зоя Осколкова

Ялта. Другие новости 13.04.21

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