Заболеваемость коронавирусом в Крыму выросла в 2 раза

Заболеваемость коронавирусом в Крыму за последние 2 недели выросла в 2 раза – об этом сообщила глава республиканского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», наихудшая ситуация отмечается в Нижнегорском, Армянском, Раздольненском районах, Алуште и Феодосии.

Рост заболеваемости специалисты объясняют ослаблением профилактических мер – в первую очередь, несоблюдением масочного режима и социальной дистанции, а также недостаточным контролем со стороны органов власти.

Одной из тревожных тенденций является рост заболеваемости среди крымчан старше 65 лет – за 2 недели этот показатель увеличился в 1,5 раза.

Беспокоит медиков и рост завозных случаев. Так, за неделю из-за границы приехали 18 инфицированных. 15 из них – из Украины, 2 – из Турции. Крымчан настоятельно просят ограничить передвижения по территории соседней страны, так как там сложилась крайне неблагоприятная обстановка с распространением ковида.

В целом, за минувшую неделю в РК зафиксировано 645 новых случаев коронавируса. От инфекции умер 31 человек.

Симферополь, Лиана Макоба

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