В Крыму начали формировать списки желающих совершить хадж

В Крыму начали формировать списки мусульман, желающих совершить хадж. В этом году записаться можно через интернет.

«С целью подготовительной деятельности по организации отправки паломников в хадж-2021 в священные для мусульман Мекку и Медину, Королевство Саудовская Аравия, официальный хадж-оператор ЦРО ДУМ Крыма и Севастополя «Авн Тур» объявляет о начале записи всех желающих совершить хадж в 2021 году посредством электронной очереди», – сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя, уточнив, что записаться можно через сайт оператора.

Отмечается, что те, кто записался в прошлом году, в очередь уже внесены. Напомним, что в прошлом году квота для Крыма составляла 1 тысячу человек. В текущем году квоту могут значительно сократить.

Симферополь, Лиана Макоба

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