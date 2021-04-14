В Крыму вновь растет заболеваемости внебольничной пневмонией

В Крыму вновь отмечается рост заболеваемости внебольничной пневмонией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за неделю зарегистрировано 703 новых случая. В общей структуре лидируют ковидные пневмонии.

Значительный рост отмечен в Симферополе, Алуште, Армянске и Раздольненском районе.

Добавим, что сегодня в больницах находятся 1 тысяча 469 человек. 110 человек находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, 30 из них подключены к аппаратам ИВС. 510 получают оксигенотерапию.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 14.04.21

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