Украину вынудили пропустить в Донбасс гуманитарную помощь Красного Креста

После настоятельных требований международных организаций Киев согласился разблокировать доставку в ЛДНР гуманитарной помощи, собранной Международным комитетом Красного Креста (МККК).

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила уполномоченный по правам человека Донецкой народной республики Дарья Морозова.

Украина под различными предлогами в течение двух месяцев блокировала доставку гуманитарных грузов для жителей Донбасса.

Сегодня представители Украины в минской Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу подтвердили открытие пункта пропуска «Новотроицкое – Еленовка».

«Международный комитет Красного Креста наконец получит возможность доставить помощь на территорию республики по прямому каналу», – приводит ТАСС слова Морозовой.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.04.21

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