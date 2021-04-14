Патрушев рассказал об угрозе терактов в Крыму

В Крыму сохраняется угроза совершения терактов. Такое заявление сделал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в Севастополе на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Крыму. По его словам, теракты могут произойти из-за антироссийской деятельности США, НАТО, ряда стран Евросоюза и Украины.

«На территории Крымского полуострова сохраняются предпосылки возникновения угроз национальной безопасности, обусловленные возможным осложнением межнациональной, межконфессиональной обстановки и вероятностью совершения терактов», – сказал Патрушев (цитата по «Интерфаксу»).

Среди основных причин этих угроз он назвал деструктивную деятельность США, Североатлантического альянса, Украины и ряда стран Евросоюза, направленную на дискредитацию внутренней и внешней политики России, нанесение ущерба ее международному имиджу, распространение экстремистской и националистической идеологии.

Кроме того, добавил он, риск терактов в Крыму связан с возвращением в Крым боевиков, принимавших участие в вооруженных конфликтах на стороне международных террористических группировок.

Патрушев в связи с этим упомянул о радикализации части мусульман в Крыму. По его словам, усилению этой угрозы способствуют значительный приток мигрантов и формирование этнических организованных преступных групп, передает РИА «Новости».

По словам главы Совбеза РФ, в прошлом году на полуострове были предотвращены 6 терактов и 10 преступлений террористической направленности. На прошлой неделе, 9 апреля, в Симферополе был предотвращен еще один теракт, планировавшийся сторонниками запрещенной в России международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», напомнил он.

Как отметил Патрушев, украинские спецслужбы и экстремистские организации регулярно устраивают провокации на государственной границе и пытаются провести в Крыму диверсионно-террористические акции, прежде всего, на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения.

Севастополь, Наталья Петрова

Севастополь. Другие новости 14.04.21

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