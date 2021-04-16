Власти Крыма обещают не усиливать ограничения накануне турсезона

Власти Крыма не намерены усиливать ограничительные антикоронавирусные меры накануне туристического сезона. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов, сообщив, что уже предпринятые меры дают положительный результат.

Как уже сообщал «Новый День», заболеваемость ковидом в Крыму снова растет: за последние 2 недели показатели увеличились в 2 раза. В сутки выявляется более 90 вновь заболевших. При этом многие крымчане не соблюдают масочный режим, а органы власти, по словам главы республиканского управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, ослабили контроль за профилактикой.

Тем не менее, Аксенов считает, что республика научилась работать в условиях пандемии и готова принять большое число туристов.

«По разным прогнозам может быть и третья волна, и так далее. Но закрывать сферу мы не будем. Больших ограничений, скорее всего, не будет», – заявил Аксенов, пообещав обеспечить контроль за соблюдением антиковидн мер в заведениях общепита и других организациях.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 15.04.21

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