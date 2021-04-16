На черноморских курортах России взлетели цены

Цены на отдых в Крыму взлетели ввысь. Аналогичная ситуация отмечается на всех черноморских курортах.

Как уже сообщал «Новый День», с 15 апреля и пока до 1 июня закрыто авиасообщение России с Турцией. Почти полмиллиона туристов сдают приобретенные на этот период путевки и ищут, чем заменить сорвавшееся из-за ковида путешествие.

Отечественная турсфера тут же подняла цены.

«Сочинское» направление менее чем за неделю подорожало в среднем в полтора раза», – цитирует ТАСС президента местной ассоциации отельеров Анну Нетягину. По ее словам, подорожали не только гостиницы (некоторые в 2 раза), но и все прочие услуги – от общепита до аренды автомобилей.

Несмотря на гораздо более скромный уровень сервиса отдых в Геленджике стоит уже столько же, сколько в турецкой Анталье, а в Анапе, по оценкам агентства Pegas, дороже.

Крымские власти официально заявляют пока о 10% – 15%-ном подорожании (при том, что в марте цены уже подскочили почти на треть), но на деле рост гораздо выше. Так, в Ялте отдых на майские праздники обойдется в среднем в 1,5 раз дороже, чем в 2019 году. При этом, по сообщениям туристов, некоторые отели уже подняли цену при бронировании в 3 раза по сравнению с прошлогодней.

Об улучшении качества крымского сервиса в таких условиях говорить не приходится.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 16.04.21

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