Число зараженных коронавирусом в Крыму превысило 39 тысяч

в Крыму за сутки зарегистрировано 98 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе 17 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 70 выявлены при обращении за медицинской помощью, 27 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа. За сутки от ковида скончались 4 человека.

Всего с начала пандемии в РК зафиксировано 39 тысяч 62 зараженных. Жертвами инфекции стали 1 тысяча 148 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 16.04.21

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