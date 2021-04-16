Большинство россиян выступает за отделение Донбасса от Украины

Донецкая и Луганская народные республики не должны находиться в составе Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое мнение признанному в РФ иностранным агентом центру Юрия Левады «Левада-Центр» высказали 53% россиян.

При этом, 28% предлагают признать республики независимыми государствами, а 25% считают, что ДНР и ЛНР необходимо включить в состав России.

16% респондентов предлагают определить статус ЛДНР согласно Минским соглашениям – с широкой автономией и особым статусом в составе Украины. 10% выступили за возвращение этих территорий Украине без всяких условий. Ещё 21% затруднились с ответом.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.04.21

«Реакторов полно!» – украинский генерал заявил о возможности создания Киевом «грязной» ядерной бомбы. / В Севастополе снижается заболеваемость коронавирусом. / Школьников Крыма обучат гостеприимству и основам туризма. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»