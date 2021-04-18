Выявляемость коронавируса в Крыму опять превысила 100 человек в сутки

Суточная выявляемость коронавируса в Крыму опять превысила 100 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в течение 17 апреля в РК зарегистрирован 101 заболевший. Отметим, что с 21 февраля больше новых случаев в день в республике не фиксировалось. Из общего количества заболевших 64 выявлены при обращении за медицинской помощью, 37 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. От инфекции скончались 4 человека.

Всего с начала эпидемии в РК выявлено 39 тысяч 262 зараженных. Жертвами коронавируса стали 1 тысяча 157 человек.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 16.04.21

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