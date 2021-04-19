В Крыму ожидаются ливни и похолодание

В Крыму снова портится погода – объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымские управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в связи с прохождением южного циклона сегодня к вечеру и в течение суток 20 апреля на полуострове ожидаются грозы, дожди, местами очень сильные.

Во вторник юго-западный ветер усилится до 17-22 м/с, при порывах его скорость будет достигать 23 – 28 м/с. Похолодает на 6 – 8 градусов, но с четверга температура наружного воздуха вновь начнет расти.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 19.04.21

Совмин Крыма распорядился освоить еще одну заповедную территорию, а потом назначил виновного. / Украина продолжит снабжать сырьем крымский завод. / МИД Украины заявил, что Пекин не признал Крым и запретил китайским госорганам контакты с полуостровом. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»