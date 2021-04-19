Жителям Ялты и туристам не стоит надеяться на смягчение водных ограничений

Жителям Ялты не стоит надеяться на смягчение ограничений водоснабжения: запасы основных питьевых источников для этого пока недостаточны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в город ежесуточно подается 78 тысяч кубометров воды, но, в основном, из резервных источников – Хаста-Баша, Уч-Коша, Массандровского водопада и озера Магаби.

Приток воды в водохранилища за неделю составил без малого 2 млн кубометров. Загорское водохранилище наполнено на 23% от полезного объема, Счастливенское – на 62%.

Общий запас на сегодняшний день составляет 13,5 млн кубометров, но, чтобы ослабить режим ограничений, необходимо минимум 21 млн кубов.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 19.04.21

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