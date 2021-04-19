Суточная заболеваемость ковидом в Крыму вернулась к февральскому уровню

В Крыму за сутки зарегистрировано 102 случая коронавирусной инфекции, в том числе 20 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 88 выявлены при обращении за медицинской помощью, 13 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа. За сутки от инфекции скончались 5 человека.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 39 тысяч 364 зараженных. Жертвами ковида стали 1 тысяча 162 крымчанина.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 19.04.21

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