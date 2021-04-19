Жителям Алушты ограничили «водный паек» ради туристов

Алушта с сегодняшнего дня переходит на более жесткий график водоснабжения. Воду будут подавать всего 5 часов в день.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с февраля в городе действует десятичасовой график подачи воды. С 20 апреля период водоснабжения собираются сократить в 2 раза, так как в Алуште сложилась худшая на полуострове ситуация. Изобильненское водохранилище наполнено всего на 18% от полезного объема.

Чтобы сохранить запас воды на туристический сезон, с сегодняшнего дня, по словам вице-премьера РК Светланы Масловой, воду будут подавать с 6 до 8 часов утра и с 19 до 22 часов.

При этом власти Алушты заверяют, что санаторно-курортный комплекс будет снабжаться водой практически без ограничений.

Алушта, Олег Яковенко

Алушта. Другие новости 19.04.21

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