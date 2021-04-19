В Евпатории водитель мопеда сбил в парке трехлетнего малыша

В Евпатории мужчина на мопеде сбил мальчика, который гулял в парке с бабушкой. Ребенка госпитализировали. Проводится расследование.

Инцидент произошел улице Горького. Трехлетний мальчик гулял с бабушкой, когда на него наехал 37-летний водитель мопеда Honda. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

В результате малыш с травмами был доставлен в больницу.

Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту. Кроме того, ГИБДД возбудило дело об административном нарушении.

Евпатория, Зоя Осколкова

Евпатория. Другие новости 19.04.21

В Симферополе изменился график подачи воды. / «Персональных недостаточно!» – Киев призвал ЕС обрушить на Россию секторальные санкции. / «Самая большая угроза» – глава МВД Украины затеял срочную инспекцию в Донбассе. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»