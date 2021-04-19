В Евпатории водитель мопеда сбил в парке трехлетнего малыша

В Евпатории мужчина на мопеде сбил мальчика, который гулял в парке с бабушкой. Ребенка госпитализировали. Проводится расследование.
Инцидент произошел улице Горького. Трехлетний мальчик гулял с бабушкой, когда на него наехал 37-летний водитель мопеда Honda. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
В результате малыш с травмами был доставлен в больницу.
Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту. Кроме того, ГИБДД возбудило дело об административном нарушении.
Евпатория, Зоя Осколкова
Евпатория. Другие новости 19.04.21
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