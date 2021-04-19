Европе грозит полное прекращение подачи российского газа – украинский политолог

В случае войны Украины с Россией Запад пойдёт на остановку строительства газопровода «Северный поток – 2». С другой стороны, Киев, объявив военное положение в стране, будет вынужден прекратить транзит россйского газа по своей территории.

Таким образом, поток газа из РФ в Европу драматически сократится, так как продолжит функионировать лишь «Северный поток – 1», а сухопутные ответвления от «Турецкого потока» пока не проведены до ЕС.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский политолог Михаил Погребинский.

По его словам, Европе тогда придётся что-то срочно предпринимать, так как без российского газа она просто не выживет.

«Если Россия начнёт защищать Донбасс, то с большой вероятностью тема («Северного потока – 2») умрёт. И тут возникает такой вопрос – тема умрёт, все они скажут, что «Россия – агрессор, и поэтому продолжение строительства мы не поддерживаем».

Но, если так, то что делать Украине? Она, что, после этого ответа будет сидеть и никак не реагировать? Она просто вынуждена будет не просто ответить, а объявить военное положение, объявить войну, проголосовать в Верховной раде всё это, и после этого поток газа через украинскую транспортную систему прекратится.

Ну, хорошо еще он прекратится летом, если это вот сейчас будет. А что зимой делать Европе? Она не может без российского газа. Им надо что, теперь вернуться: «Нет, достраивайте, пожалуйста, ребята». И они уже будут просить у русских что-то сделать, если такое произойдет», – приводит слова Погребинского «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.04.21

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