В Симферополе смягчают водные ограничения

В Симферополе смягчают режим водной экономии. Теперь воды не будет только ночью. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на новый график крымская столица перейдет с 24 апреля: холодную воду будут подавать с 6 утра до 12 часов ночи. Горячей по-прежнему не будет.

Горожан предупредили, что 22 и 23 апреля в связи с переходом на новый график возможна подача некачественной воды в систему водоснабжения либо несоблюдение действующего расписания.

«Это вынужденная мера, которая позволит перейти на более комфортный и рациональный режим, в котором мы сможем держаться без проблем как минимум до конца 2021 года», – сообщил Аксенов.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 20.04.21

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