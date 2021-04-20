В Крыму от ковида скончались еще 5 человек

19 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 99 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе 17 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 83 выявлены при обращении за медицинской помощью, 16 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. От инфекции скончались 5 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 39 тысяч 643 зараженных. Жертвами ковида стали 1 тысяча 167 человек.

Симферополь, Лиана Макоба

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