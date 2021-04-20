На Крым идут сильные дожди со штормовым ветром

В Крыму объявили штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по РК, в течение суток 20 апреля в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные. Юго-западный ветер усилится до 17-22 м/с с порывами до 23-28 м/с. Непогоду на полуостров принесет южный циклон.

По данным ФГБУ «Крымские управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня в Крыму ожидается до 10-15 градусов тепла. В четверг температура поднимется до 17 градусов, а в выходные будет до 20 градусов тепла.

Симферополь, Наталья Петрова

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