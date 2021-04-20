В Закарпатье три измученных индуса сбежали от местного рабовладельца

В пограничной с ЕС Закарпатской области Украины процветает торговля людьми и незаконная переправка мигрантов в Евросоюз.

Накануне в посёлке Берёзный полиция задержала местного коммерсанта, который незаконно удерживал в подвале своего магазина трёх граждан Индии и периодически истязал их, требуя по 3500 долларов за переправку в Европу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о возбуждении уголовного дела против рабовладельца сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Индусам удалось сбежать и обратиться в правоохранительные органы.

«Полицейские совместно с сотрудниками Управления СБУ провели санкционированные обыски по месту жительства фигуранта и в помещении магазина, который ему принадлежит. В последнем правоохранители обнаружили спланированные маршруты для нелегального пересечения границы и паспорта, принадлежащие выходцам из стран Азии. Также обнаружили и помещения, где предположительно прятали иностранных клиентов, перед непосредственной переправкой в ​​ЕС», – говорится в сообщении полиции.

«Жителю Закарпатья сообщили о подозрении в двух уголовных преступлениях, в частности в незаконном лишении свободы человека (ч.2 ст. 146 УК) и содействие в незаконной переправке через государственную границу Украины (ч.3 ст.332 УК). На данный момент он находится под круглосуточным домашним арестом», – добавили в пресс-службе.

Симферополь, Валентин Карамазов

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