Украина перебрасывает танки из Донбасса на границу с Крымом

Танковые соединения украинской армии, которые направлялись в Донбасс, перебрасываются на границу с Крымом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на военных сообщают украинские СМИ.

В дополнение к танковым батальонам к российскому полуострову направлены несколько бригад вооружённых сил Украины (ВСУ) и части ПВО. Одновременно отменена ротация войск на линии фронта в Донбассе.

«Бригады сейчас держат на полигонах в Николаевской и Запорожской области. Подразделения должны были выехать на ротацию на луганское направление, но сейчас планы поменялись, говорят, что наши части перебросят под Крым.

Те части, которые должны были уходить на ротацию в тыл из Луганской области, задержали на позициях. Когда будет очередная ротация, неизвестно. Отложили на неопределенный срок», – цитирует полковника ВСУ украинское издание «Страна.УА».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 20.04.21

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