Коронавирус и пневмония продолжают наступление на Крым

В Крыму продолжается рост коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за минувшую неделю (с 14 по 20 апреля) в РК зарегистрировано 688 новых случаев коронавируса, что на 6,8% больше уровня предыдущей семидневки. Наибольший рост отмечен в Раздольненском, Нижнегорском, Красногвардейском, Кировском районах и Алуште.

Увеличивается и заболеваемость внебольничной пневмонией: за неделю – плюс 5,4%.

По словам министра здравоохранения РК Александра Остапенко, число госпитализированных с коронавирусом и пневмониями за прошедшие 7 дней выросло на 23% и составило 437 человек. Всего в стационарах с данными диагнозами находятся 1 тысяча 473 крымчанина, 114 из них – в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. 30 человек подключены к аппаратам ИВЛ, 524 получают оксигенотерапию. За неделю зафиксировано 33 летальных исхода.

Всего с начала эпидемии в РК выявлено 39 тысяч 565 зараженных. Жертвами ковида стали 1 тысяча 172 крымчанина, 5 из них – за последние сутки.

Симферополь, Лиана Макоба

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