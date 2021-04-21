Житель Крыма покалечил мать иконой

Житель Феодосии поссорился с матерью и избил ее иконой.

Как сообщили РИА «Новый День» в Феодосийском городском суде, мужчина злоупотребляет спиртным. Очередной семейный конфликт возник из-за того, что он был сильно пьян. Претензии пожилой женщины вывели мужчину из себя: «Сын не сдерживался в выражениях, оскорблял мать и выражался в ее адрес нецензурно, – сообщили в суде. – Высказывая в адрес матери угрозы убийством «я тебя добью», сын схватил в обе руки икону с изображением лика Казанской Божьей Матери, замахнулся и нанес ею удары по лицу и голове матери».

Попытка женщины скрыться в спальне оказалась неудачной: мужчина ее догнал и продолжил избивать. А когда мать затихла, успокоился, ушел в другую комнату и лег спать.

Врачи диагностировали у женщины множественные телесные повреждения, включая закрытый перелом левой скуловой дуги.

«Действия феодосийца квалифицированы судом как умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия (пункт «з» часть 2 статьи 112 УК РФ). Суд приговорил его к 2 годам и 1 месяцу колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу», – уточнили в ведомстве.

Отметим, что в 2018 году мужчину уже судили за аналогичное преступление: тогда он нанес ей тяжкий вред здоровью, за что получил 3,5 года колонии, но его выпустили досрочно.

Феодосия, Лиана Макоба

Феодосия. Другие новости 21.04.21

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