Вакцинация от коронавируса в Крыму продвигается слишком медленно: за минувшую неделю привито менее 8 тысяч человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день РК получила 215 тысяч 850 доз вакцины. Из них использовано только около 122 тысяч, причем обе прививки получили не более 66 тысяч человек.

Несмотря на то, что остаток вакцины составляет 94 тысячи доз своей очереди на вакцинацию ждут почти 33,5 тысячи крымчан.

Напомним, глава РК Сергей Аксенов в начале февраля дал поручение к 1 июня привить 800 тысяч человек. Поскольку эта задача до сих пор не выполнена даже четверть, в понедельник минувший Аксенов отправил министра здравоохранения Республики Крым и глав администраций инспектировать все пункты вакцинации и детально разобраться в ситуации на местах.

«К сожалению, на данный момент в некоторых городах существуют проблемы с записью на вакцинацию либо на второй компонент прививки. Также мы видим формирование очередей на пунктах вакцинации. Подобная ситуация неприемлема. Уже к концу недели будут сделаны выводы в части организации данной работы».

Сегодня министр здравоохранения РК Александр Остапенко отчитался о проверке ряда регионов, но конкретные итоги озвучивать не стал.

Феодосия, Лиана Макоба

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