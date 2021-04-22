В Крыму задержали украинских браконьеров

В Крыму задержали судно, экипаж которого незаконно добывал рыбу в исключительной экономической зоне России. Об этом сообщили в региональном Пограничном управлении ФСБ.

Рыбопромысловое судно задержали в 40 милях к северо-западу от мыса Прибойный. На борту были два гражданина Украины. В ходе обыска обнаружили несколько десятков особей камбалы-калкан и ската, свыше пяти тысяч метров сетей.

Судно сопроводили в Черноморское для составления административных материалов. Суд признал капитана виновным в совершении административного правонарушения (ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ) и назначил штраф на сумму 257 тысяч рублей. Кроме того, у браконьеров изъяли рыболовные сети.

Симферополь, Зоя Осколкова

Симферополь. Другие новости 21.04.21

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