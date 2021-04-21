В Евпатории задержали заместителей главы городской администрации и главу ДИЗО

В Евпатории задержали заместителей главы городской администрации Павла Охтинова и Сергея Еременко, а также начальника департамента имущественных и земельных отношений Евгения Локаеца.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне в мэрии прошли обыски. Была изъята документация. Предварительно речь идет о нарушениях при организации ярмарок.

Евпатория, Лиана Макоба

Евпатория. Другие новости 21.04.21

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