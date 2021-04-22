В Крыму за сутки зарегистрировано 98 случаев коронавируса

В Крыму за сутки зарегистрировано 98 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 82 выявлены при обращении за медицинской помощью, 15 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа. От инфекции скончались 3 человека.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 39 тысяч 663 зараженных. Жертвами ковида стали 1 тысяча 175 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 22.04.21

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