Синоптики предупредили о заморозках в Крыму

Синоптики объявили в Крыму штормовое предупреждение из-за заморозков. Об этом сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Отмечается, что заморозки на поверхности почвы и в воздухе ожидаются в степных и предгорных районах полуострова ночью и днем 23 апреля – температура опустится до -1…-3°.

В этих условиях существует риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур, предупредили в МЧС по РК.

Симферополь, Наталья Петрова

Симферополь. Другие новости 22.04.21

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