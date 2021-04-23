В Крыму за сутки зарегистрировано более 100 случаев коронавирусной инфекции

В Крыму за сутки зарегистрирован 101 случай коронавирусной инфекции, в том числе 10 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 69 выявлены при обращении за медицинской помощью, 31 – среди контактных в ранее зарегистрированных очагах, 1 случай завозной из-за рубежа. За сутки от инфекции скончались 5 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 39 тысяч 764 зараженных. Жертвами инфекции стали 1 тысяча 180 крымчан.



Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 23.04.21

«Никаких переговоров с Донецком и Луганском!»: Киев отказался от любых контактов с ЛДНР. / На защиту «Северного потока – 2» от польских провокаторов выдвинулись «немецкие рыбаки». / Захарова опровергла слова Шойгу о «достигнутых целях» военных учений. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»