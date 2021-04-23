В Алуште задержали автора экстремистских постов в соцсетях

В Крыму задержали подозреваемого в публичных призывах к экстремистской деятельности. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Сотрудники спецслужбы установили, что житель города Алушты 1984 года рождения размещал на своих страницах в интернете материалы, где призывал к совершению насильственных действий в отношении группы лиц по национальным признакам.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела по ч. 2, ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Симферополь, Зоя Осколкова

Симферополь. Другие новости 23.04.21

В Крыму за сутки зарегистрировано более 100 случаев коронавирусной инфекции. / «Никаких переговоров с Донецком и Луганском!»: Киев отказался от любых контактов с ЛДНР. / На защиту «Северного потока – 2» от польских провокаторов выдвинулись «немецкие рыбаки». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»