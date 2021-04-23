В одной из гостиниц Ялты отравился ребенок

В одной из гостиниц Ялты отравился 8-летний ребенок.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре РК, инцидент произошел утром 21 апреля. «Мальчик употребил неизвестное вещество, которое находилось в номере гостиницы, где отдыхала семья. Ребенок был госпитализирован, – рассказали в ведомстве. – В ходе проверки будут установлены причины и условия произошедшего инцидента. Прокуратура даст оценку действиям персонала гостиничного комплекса в части безопасности предоставления услуг по размещению отдыхающих. Также будет проверено надлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка».

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 23.04.21

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