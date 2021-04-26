Число инфицированных коронавирусом в Крыму превысило 40 тысяч

В Крыму за сутки зарегистрировано 98 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 78 выявлены при обращении за медицинской помощью, 20 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам. За сутки от инфекции скончались 4 человека.
Всего с начала эпидемии в РК зарегистрированы 40 тысяч 71 зараженный, жертвами инфекции стали 1 тысяча 194 крымчанина.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 25.04.21
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