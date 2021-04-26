В Крыму снова заморозки

В Крым снова пришли заморозки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», минувшей ночью температура воздуха в отдельных районах полуострова опускалась ниже нуля. Аналогичная ситуация ожидается и в ночь на вторник.

«Ночью и утром 27 апреля в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки -1…-3», – сообщили в МЧС Крыма.

Со вторника прогнозируется потепление: дневные температуры к концу недели превысят +20 градусов.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 26.04.21

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