В Крыму снова заморозки

В Крым снова пришли заморозки.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», минувшей ночью температура воздуха в отдельных районах полуострова опускалась ниже нуля. Аналогичная ситуация ожидается и в ночь на вторник.
«Ночью и утром 27 апреля в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки -1…-3», – сообщили в МЧС Крыма.
Со вторника прогнозируется потепление: дневные температуры к концу недели превысят +20 градусов.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 26.04.21
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