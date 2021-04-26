В ряде муниципалитетов Крыма до сих пор не отключили батареи

В Крыму завершился отопительный сезон.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 21 муниципалитете РК батареи уже отключены. В Белогорском, Кировском, Нижнегорском и Раздольненском районах отключить систему центрального отопления обещают к 1 мая.

Между тем, в том же Белогорске к концу недели потеплеет до +23 градусов, а ночные температуры достигнут +10. Платить за перетоп придется, конечно же, потребителям.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 26.04.21

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